Metrô continua inoperante após descarrilamentos no PI

O motivo foi o descarrilamento de uma locomotiva com quatro vagões da Companhia Metropolitana de Transporte Público (CMTP), na manhã de ontem, em cima da ponte no bairro Ilhotas, na zona sul da cidade. O acidente ocorreu bem próximo ao local do último descarrilamento, ocorrido há dez dias.

As 40 pessoas que estavam na locomotiva foram retiradas em segurança. De acordo com informações da própria companhia, os passageiros saíram pelo primeiro vagão, que não chegou a descarrilar. De acordo com o diretor administrativo da Companhia Metropolitana de Transportes Públicos (CMTP), Antônio Sobral, a principal suspeita é de que a causa do acidente tenha sido o excesso de chuva na capital.