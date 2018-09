Metrô: da Paulista ao centro em três minutos O trajeto do paulistano até o centro de São Paulo ficou mais rápido com a inauguração de duas estações da Linha 4-Amarela, República e Luz. Agora, a viagem da Avenida Paulista até a Praça da República é direta e dura 3 minutos - antes, com duas baldeações, levava quase meia hora. Mas as duas paradas só funcionam das 10h às 15h. A promessa do Metrô é de que o ramal passe a funcionar em período integral em no máximo 15 dias.