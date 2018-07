Metrô de BH continua a operar em escala mínima

Terça-feira, os metroviários fazem nova assembleia para decidir os rumos do movimento. Com isso, o serviço permanece funcionando apenas entre 5h20 e 8h30 e de 17 horas às 19h30. A manutenção da escala mínima foi determinada pela Justiça do Trabalho, após os metroviários paralisarem todo o serviço no primeiro dia de greve, provocando caos no tráfego da capital mineira.

Os trabalhadores reivindicam reajuste salarial de 5,74%, adicional noturno de 50%, participação nos lucros e resultados e plano de saúde integral para toda a categoria. A CBTU não fez contraproposta e alega que um acordo coletivo está em negociação com todos os operadores do sistema.