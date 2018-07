Metrô de Recife segue com funcionamento parcial Os funcionários do Metrô do Recife, em greve desde o dia 15, mantêm o sistema de funcionamento parcial do serviço, atendendo normalmente à população nos horários de pico - das cinco horas às 8h30 e das 16h30 às 20 horas. O metrô fica fechado no restante do dia.