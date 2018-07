Metrô de São Paulo adia entrega de três estações

Serão 23 paradas, em quatro linhas diferentes: 4-Amarela, 5-Lilás, 15-Prata e 17-Ouro - as duas últimas, monotrilhos. A quantidade representa um acréscimo de 30% à rede atual, que tem 67 estações. Mas nem todas vão operar integralmente assim que abrirem as portas.

Nesta segunda-feira, o secretário estadual dos Transportes Metropolitanos, Jurandir Fernandes, afirmou que a Estação Adolfo Pinheiro, na Linha 5, será entregue apenas no dia do aniversário da capital paulista, em 25 de janeiro. Essa parada, em obras desde agosto de 2009, estava prevista para 2013.

"Possivelmente, ela estará em testes, com os trens fazendo o percurso interno e com as portas de plataforma no final de novembro, começo de dezembro. Mas a gente quer fazer um marco de abertura oficial, marcando a data de 25 de janeiro", disse. As outras duas estações que abririam neste ano, Vila Prudente e Oratório, na Linha 15-Prata, também foram adiadas.

Somadas às demais estações que foram prometidas para 2014, a capital ganhará 18,6 km de trilhos em 2014 - hoje, a extensão da rede metroviária é de 74,2 km. O sistema não cresce há quase dois anos. As últimas paradas entregues à população (República e Luz, na Linha 4) abriram as portas em 15 de setembro de 2011.

Boa parte dessas estações, porém, só estará totalmente à disposição dos passageiros em 2015. É que, nos primeiros meses, elas abrirão para operações assistidas. O diretor de Planejamento e Expansão do Metrô, Laércio Mauro Santoro Biazotti, admitiu em palestra em junho que o conforto dos passageiros vai "melhorar um pouco" somente em 2015, quando a expansão da rede causará "uma descompressão na ocupação" dos trens.

As primeiras oito estações da Linha 17-Ouro, na zona sul, deverão ter a faixa de inauguração cortada em 2014, mas só em 2015 os passageiros poderão desfrutar delas em qualquer hora do dia ou da noite. Trata-se do trecho ligando o Aeroporto de Congonhas à Estação Morumbi da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), que passará pelo eixo da Avenida Jornalista Roberto Marinho. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.