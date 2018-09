Metrô de São Paulo sofre atraso com problemas técnicos A circulação dos trens da Linha Vermelha do Metrô, Barra Funda/Corinthians-Itaquera, na capital paulista, foi prejudicada novamente hoje, por volta das 9 horas, causa de problemas técnicos. Segundo primeiras informações do Metrô, o problema ocorreu em uma composição, no trecho entre as estações Dom Pedro II e Sé. No começo da manhã, a queda de um usuário na via ferra da estação Barra Funda da Companhia do Metropolitano, causou restrições em nas operações da linha em ambos os sentidos. A vítima foi retirada por funcionários do Metrô e levada para um hospital da região. Houve acúmulo de passageiros, mas a situação já está normalizada, segundo informações do Metrô.