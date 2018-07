Metrô de SP desapropria 370 imóveis de 4 bairros nobres A Rua Rita Joana de Sousa, no Brooklin, é um daqueles oásis no meio da São Paulo caótica e de trânsito infernal. Residencial, estreita, com sobrados da década de 1960 e bem arborizada, a via tem seus quatro quarteirões cercados pelos corredores quase sempre congestionados das Avenidas Santo Amaro e Vereador José Diniz. Nessa rua moram há três décadas os vizinhos Mirella Munhoz, secretária de 50 anos, e José David, aposentado de 72. Em fevereiro, Mirella e outros moradores da rua foram surpreendidos com cartas da Companhia do Metropolitano (Metrô), informando os proprietários que teriam as casas desapropriadas. Os meses se passaram e David nunca recebeu a notificação.