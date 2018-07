Metrô de SP descumpre meta de circulação sem falhas As metas do Metrô para circulação sem falhas de trens não foram alcançadas de janeiro a outubro de 2008, e o descumprimento foi maior do que a soma dos mesmos períodos de 2006 e 2007. Os dados são dos Relatórios de Gestão de Desempenho da companhia, obtidos pela reportagem. Ontem, o Jornal da Tarde mostrou o crescimento dos relatos de falta de peças para manutenção das frotas nesses três anos. O índice para medir esse desempenho é o Quilometragem Média Entre Falhas, ou MKBF, na sigla em inglês. Quanto menor, menos o trem circulou sem que houvesse falhas. O Metrô estabelece uma meta mínima para as três marcas da frota: Alstom, que pertence às Linhas 2-Verde e 5-Lilás; Cobrasma, da 3-Vermelha; e Mafersa, das Linhas 1-Azul e 3-Vermelha. A frota Cobrasma rodou menos que a meta, de 4.900 km, em março, junho, julho, agosto e setembro de 2008. Ou seja, nestes meses, os trens apresentaram falhas antes de circular 4.900 km. Em 2007, isso só havia ocorrido em julho, no período entre janeiro e outubro. No ano anterior, a meta foi superada em todos os meses. A da Alstom não cumpriu sua meta de 5.500 km em abril, maio e junho. A reportagem pede entrevista sobre dados dos documentos desde 12 de dezembro. O Metrô se nega a dar. As informações são do Jornal da Tarde.