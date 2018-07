Metrô de SP encerra 6ª-feira inscrições para trainee Encerra-se na sexta-feira o prazo para inscrições do concurso público da Companhia do Metropolitano de São Paulo (Metrô) para a contratação de trainees com formação em administração de empresas, análise de sistemas, arquitetura, ciências da computação, ciências contábeis, ciências sociais, desenho industrial, psicologia, economia, geografia, geologia, matemática, marketing, química, pedagogia e direito. O candidato deve procurar uma agência do Banco Santander com a cédula de identidade. No endereço eletrônico www.concursosfcc.com.br, consta a lista de agências habilitadas. Pela internet, as inscrições terminam amanhã. Segundo o Metrô, qualquer profissional com a formação exigida pode candidatar-se às vagas oferecidas, independentemente do ano de conclusão do curso. Ainda de acordo com a companhia, os admitidos receberão os seguintes benefícios: cesta básica, vale-transporte, assistência médica e odontológica, vale-refeição, seguro de vida e previdência suplementar, além de bilhete de serviço, que permite aos funcionários o acesso gratuito à rede metroviária.