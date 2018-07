Metrô de SP estuda criação de bilhete mensal

"A Prefeitura avaliou que (a adoção do bilhete) pode ter impacto de até R$ 400 milhões (para o Município)", disse o secretário. "Eles têm uma linha de aporte de subsídio. No caso do Metrô, não temos. Hoje o Metrô é autossustentável operacionalmente. Se deixar de ser, perde financiamentos."

Fernandes afirmou que o governador Geraldo Alckmin (PSDB) pediu uma análise detalhada da questão. Na segunda-feira, o prefeito Fernando Haddad (PT) divulgou que, no dia 15, começa o cadastro de interessados em usar o novo cartão.