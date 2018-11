Metrô de SP fecha estação República no fim de semana Para cumprir o cronograma de obras de ampliação da Linha 4-Amarela, a Companhia do Metropolitano de São Paulo (Metrô) fechou a estação República hoje e amanhã para a escavação de um novo túnel. Durante o período, a ligação entre as estações Anhangabaú e Santa Cecília será feita por ônibus, gratuitamente. Para concluir o último trecho da ligação entre as estações República e Luz, a máquina chamada de Megatatuzão (Shield - EPB, equipamento usado para fazer as escavações) terá de atravessar a Linha 3-Vermelha, da qual a estação República faz parte.