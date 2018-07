Metrô de SP põe detectores em estações da Paulista

Na segunda-feira, o jornal O Estado de S. Paulo mostrou que ladrões fogem pelas estações da Avenida Paulista depois de assaltar correntistas de banco que sacam na boca do caixa e saem a pé pela avenida. Armados, eles abordam a vítima e levam quantias que normalmente ultrapassam R$ 1 mil. Sem levantar suspeitas, escapam pelas estações.

O Metrô não informou se a instalação dos detectores tem a ver com esses casos. Segundo a companhia, os detectores de metais serão instalados nas estações sempre que julgar necessário. Os equipamentos fazem parte do plano de segurança da companhia, que afirma ter investido R$ 20 milhões nessa área somente no ano passado.

Câmeras - Além de usar os detectores, o Metrô aposta na eficiência das 930 câmeras espalhadas nas 55 estações e no trabalho dos mil seguranças - uniformizados ou à paisana. Segundo a companhia, mais 388 câmeras serão instaladas no ano que vem e os novos trens já terão os equipamentos. O Metrô informou que nos primeiros meses de 2009, 30% das ocorrências registradas foram flagradas por esse sistema de monitoramento. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.