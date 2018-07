Metrô de SP sofreu duas falhas pela manhã, diz empresa

O primeiro problema foi consequência da queda no fornecimento de energia elétrica que afetou a região do bairro de Butantã, onde está a subestação Vital Brasil, que alimenta parte do sistema da Linha-4. A linha ficou paralisada por 12 minutos, das 6h14 às 6h26, quando a operação foi normalizada, de acordo com a Viaquatro.

Um outro problema ocorreu às 7h50, desta vez causado por uma falha interna no sistema elétrico, que, de acordo com a concessionária, pode ter sido em consequência do problema anterior. Essa segunda falha provocou a paralisação total da linha até as 8h10.

A partir desse horário, a linha operou parcialmente no trecho entre as estações Paulista e Luz. O sistema foi completamente restabelecido às 8h22, horário em que a operação foi normalizada em todas as estações.