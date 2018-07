Metrô de SP suspende aviso de descer após destino

Nesta quarta-feira (16), o jornal O Estado de S. Paulo revelou que os passageiros que seguem a recomendação gastam mais tempo de viagem. No trecho entre República e Luz, por exemplo, o aumento é de cerca de 8 minutos. Entre Paulista e Faria Lima, o trajeto demora até 15 minutos mais.

O aviso veiculado em intervalos de poucos minutos dizia: "Não impeça o fechamento das portas. Se não conseguir desembarcar na estação de destino, siga até a próxima estação e retorne gratuitamente". Ainda de acordo com a concessionária, a mensagem "destinava-se, principalmente, à orientação dos usuários não habituais que tivessem perdido a estação de destino". As informações são do jornal O Estado de S. Paulo