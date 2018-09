Metrô de SP terá cobertura de celular a partir de amanhã O Metrô de São Paulo começa a oferecer a partir de amanhã cobertura de telefonia móvel em algumas estações da Linha 2/Verde. As primeiras estações a terem esse novo serviço serão Paraíso, Chácara Klabin, Imigrantes (trecho de túnel) e Alto do Ipiranga. Na Estação Ana Rosa, intermediária entre Paraíso e Chácara Klabin, o uso de celulares será possível a partir do próximo dia 19 de junho. A implantação das antenas em túneis e estações será gradual. O Metrô espera que a instalação nas Linhas 1/Azul, 2/Verde, 3/Vermelha e 5/Lilás esteja concluída no segundo semestre. Atualmente, os usuários podem falar ao celular em 28,5 quilômetros que possuem vias e estações em superfície ou são elevadas. As empresas de telefonia terão infra-estrutura única. Quatro operadoras - Claro, Tim, Vivo e Nextel - vão explorar o serviço dentro do Metrô já no próximo dia 30.