Metrô de SP terá esquema especial durante feriado O Metrô de São Paulo vai montar um esquema especial de operação durante o feriado de 1º de maio, no próximo domingo, Dia do Trabalho. O esquema especial visa atender aos usuários que irão às comemorações na Avenida Marques de São Vicente, na zona oeste, e à corrida de "Fórmula Indy", na região do Anhembi, na zona norte.