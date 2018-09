Metrô de SP terá suspensão parcial neste fim de semana

O Metrô de São Paulo suspenderá a circulação de trens entre as estações Consolação e Clínicas, da Linha 2-Verde, neste fim de semana. O motivo é o descolamento do shield, conhecido como "tatuzão", para a região da Avenida Paulista, no centro de São Paulo. O equipamento está sendo utilizado na escavação da Linha 4-Amarela. A previsão é de que o trabalho seja concluído na madrugada de segunda-feira, 19, e as duas estações, abertas às 4h40. No sábado, 17, e no domingo, 18, o usuário do Metrô poderá usar os ônibus do Plano de Apoio entre Empresas em Situação de Emergência (Paese) para percorrer o trecho gratuitamente. Mais de 10 veículos serão disponibilizados. Antes de embarcar, o passageiro deverá retirar senhas nas estações Consolação e Clínicas. Estima-se que a viagem aumente em quatro minutos. Segundo o Metrô, para orientar as pessoas, serão fixados banners e cartazes nas estações Paraíso, Ana Rosa e Sé e distribuídos mais de 200 mil folhetos com informações sobre a operação "Mais Metrô para Você". No restante da linha, até as estações Vila Madalena e Alto do Ipiranga, as composições funcionarão normalmente. Manutenção na CPTM A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) aumentará neste domingo, 18, o intervalo dos trens nas Linhas 11-Coral (Luz-Estudantes) e 12-Safira (Brás-Calmon Viana). Na primeira, o intervalo subirá de 12 para 30 minutos, por conta da execução de serviços de manutenção preventiva da rede aérea, entre 4 e 18 horas. No período, a circulação ocorrerá por apenas uma via entre as Estações Jundiapeba e Mogi das Cruzes e na região da plataforma 4 da Estação Brás. Na Linha 12, serão efetuadas obras de acabamento nas passarelas de acesso às futuras estações Jardim Helena e Itaim Paulista, das 8 às 18 horas. Com isso, as composições percorrerão o trecho entre as estações São Miguel Paulista e Engenheiro Manoel Feio por via única. O intervalo dos trens passará de 15 para 24 minutos.