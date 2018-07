Metrô deve ganhar novas saídas para a Paulista

"Construir novas saídas para as pessoas que vão para a Avenida Paulista está sendo estudado", diz Sérgio Avelleda, presidente do Metrô.

Muitos passageiros que desembarcam na Estação Paulista - que só dá vazão para a Rua da Consolação - usam o túnel e as plataformas da Estação Consolação como rota alternativa para sair na Paulista.

O problema é que esse trânsito de passageiros que só querem sair do metrô conflita com a movimentação dos usuários que entram e desembarcam dos trens na Estação Consolação, além de tornar a travessia do túnel de ligação mais lenta.

Segundo apurou a reportagem, um dos pontos considerados para receber uma nova entrada é o terreno na esquina da Rua da Consolação com a Avenida Paulista. No local, funciona um elevador para que pessoas com mobilidade reduzida entrem na Estação Consolação. No subsolo, esse acesso está fisicamente conectado ao túnel de passagem dos usuários.

Outra opção é abrir uma saída para a Rua Bela Cintra, que absorveria passageiros por trás da Estação Paulista.

Linha 4 - A concessionária ViaQuatro, que opera a Linha 4-Amarela, avalia a possibilidade de construir a extensão de cerca de 3 km do ramal até Taboão da Serra, na Grande São Paulo, prometida pelo governo do Estado. Duas estações seriam abertas no trecho: Jardim Jussara e Taboão da Serra.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.