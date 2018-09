Metrô diz que a obra em Pinheiros não sofrerá atraso Com a autorização para a continuidade das obras da futura Estação Pinheiros da Linha 4 - Amarela do Metrô, concedida anteontem pela Delegacia Regional do Trabalho (DRT), a Companhia do Metropolitano informou ontem que mantém a previsão de entregar a Estação Pinheiros já na primeira fase de operações da Linha 4, entre novembro de 2009 e janeiro de 2010. As obras na Estação Pinheiros devem ser retomadas na segunda-feira, de acordo com o Consórcio Via Amarela, responsável pela construção da Linha 4. No início de abril, o Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) havia concluído a coleta de provas e autorizado a continuidade das escavações. Faltava apenas o sinal verde da DRT. Até ontem, as obras da Linha 4 transcorriam normalmente em 25 dos 26 poços de escavação. Após o desabamento de janeiro de 2007, que matou sete pessoas, o Metrô chegou a divulgar uma previsão de entrega da estação só para 2011 ou até mesmo 2012. Agora, o Metrô confirma a primeira fase da linha com as seguintes estações: Butantã, Faria Lima, Paulista, República e Luz, além de Pinheiros, todas com previsão de entrega entre o fim de 2009 e o início de 2010, mas não necessariamente na mesma data. Butantã, Faria Lima e Paulista seriam inauguradas para os passageiros em novembro de 2009; as demais, entre janeiro e fevereiro de 2010. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.