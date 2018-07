Metrô do Rio não recebe reclamação sobre arrastão O Metrô Rio ainda não recebeu qualquer reclamação de passageiros nem foi procurado pela polícia por causa do arrastão promovido por um grupo de homens fantasiados de bate-bola (clóvis), na segunda-feira, por volta de 21h, entre as estações da Central e Cidade Nova, nas proximidades do sambódromo. Com o vagão lotado, pelo menos dez pessoas foram assaltadas, como relatou a reportagem da Agência Estado ainda na noite de segunda-feira.