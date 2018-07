Metrô e CPTM circulam com velocidade reduzida A maioria das linhas do Metrô e da CPTM circulavam com velocidade reduzida na manhã deste domingo na capital paulista por conta da chuva. No Metrô, a velocidade menor era verificada nos trens das linhas 1 (azul), 2 (verde) e 3 (vermelha), de acordo com informações atualizadas pela operadora por volta das 10h30. Na linha 5 (lilás), o andamento era normal nesse horário.