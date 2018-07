Metrô e CPTM de SP terão câmeras dentro dos vagões A Companhia do Metropolitano de São Paulo (Metrô) informou hoje que até o fim de 2009 cada vagão dos trens da Linha 2-Verde contará com quatro câmeras de vigilância interna. O objetivo, segundo a empresa, é coibir atos de vandalismo e aumentar a segurança. Até 2014, o sistema deverá ser estendido às Linhas 1-Azul, 3-Vermelha e 4-Amarela, que está em construção. De acordo com o Metrô, ainda não há previsão de instalação das câmeras para a Linha 5-Lilás. As imagens serão transmitidas em tempo real para um monitor na cabine da composição e para o Centro de Controle de Segurança. As Linhas 1 e 3 passarão a dispor do sistema conforme a modernização dos trens. A intenção do Metrô é reformar 57 trens da Linha Azul e 41 da Vermelha. Além das câmeras, os vagões serão equipados com ar-condicionado, painéis luminosos com os nomes das estações e mapa de linha dinâmico que destacará a próxima estação. CPTM Até 2010, a CPTM pretende instalar as câmeras em todos os trens das Linhas 9-Esmeralda, 10-Turquesa e 11-Coral. Nas Linhas 8-Diamante, 7-Rubi e 12-Safira, a adoção do sistema deverá ser concluída em 2014. Como no Metrô, serão colocados monitores na cabine das composições. Os 40 trens comprados para as linhas 7 e 12 já virão equipados. Os que estão em operação vão receber os equipamentos, gradativamente, durante as manutenções programadas.