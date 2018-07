Metrô e CPTM operam com frota reduzida nesta 5ªf Nesta quinta-feira, 21, feriado de Tiradentes, e, na sexta-feira, 22, Paixão de Cristo, o Metrô de São Paulo e a CPTM vão operar com a frota de trens semelhante à que circula aos domingos em todas as linhas. No sábado e no domingo, a programação de viagens não sofrerá alterações, devendo permanecer a mesma dos finais de semana habituais.