Metrô e CPTM terão esquema especial no réveillon

As principais linhas do metrô vão operar de forma ininterrupta durante o dia 31 de dezembro e em toda a madrugada do dia 1º de janeiro. As estações das linhas 1-Azul (Jabaquara - Tucuruvi), 2-Verde (Vila Prudente - Vila Madalena) e 3-Vermelha (Corinthians/Itaquera - Palmeiras/Barra Funda) estarão abertas para embarque e desembarque até às 2 horas da manhã do dia 1º. Na linha 2-Verde, após esse horário, as estações Paraíso, Brigadeiro e Consolação ficarão abertas para embarque e desembarque, enquanto as demais continuarão funcionando somente para desembarque. A estação Trianon-Masp será fechada às 19 horas do dia 31 e reaberta às 4h40 do dia 1º.

Os trens da linha Azul e da Vermelha vão circular com intervalo de 8 minutos. As composições da linha Verde terão intervalos de 6 minutos. Dependendo da demanda de usuários durante a madrugada, a quantidade de trens poderá ser ampliada e o intervalo entre trens reduzido. A linha 5-Lilás funcionará em seu horário habitual, das 4h40 à meia-noite.

CPTM

As linhas 7-Rubi (Luz - Francisco Morato), 8-Diamante (Julio Prestes - Itapevi), 10-Turquesa (Luz - Rio Grande da Serra), 11-Coral (Luz - Estudantes) e 12-Safira (Brás - Calmon Viana) vão operar ininterruptamente na madrugada do dia 1º de janeiro, com intervalos de 15 minutos entre as composições. Todas as estações dessas linhas estarão abertas para embarque e desembarque até 1 hora do dia 1º de janeiro. Após esse horário, o embarque só poderá ser feito no Brás, Luz e Barra Funda, estações que fazem integração com o metrô.