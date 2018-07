Metrô e CPTM vão funcionar 24 horas na Virada Cultural

No Metrô, o intervalo médio entre trens será de seis minutos e, em caso de necessidade, haverá composições reservas. Todas as estações vão permanecer abertas para embarque e desembarque, e a venda de bilhetes será normal durante o período. Apenas a Linha 5 - Lilás (Capão Redondo - Largo Treze) vai operar até a meia-noite de sábado. A integração trem-metrô ocorrerá em Palmeiras/Barra Funda e Brás, na Linha 3 - Vermelha, e na estação Luz, na Linha 1 - Azul.

Na CPTM, a partir da 1 hora de domingo só haverá embarque nas estações Brás, Luz e Palmeiras/Barra Funda. As demais vão ficar abertas apenas para desembarque. Para agilizar as viagens, recomenda-se antecipar a compra de bilhetes ou a recarga do Bilhete Único. O Metrô e a CPTM também vão contar com reforço no quadro de agentes.