Metrô e CPTM vão operar sem parar durante réveillon

Na virada do ano, a circulação de trens nas linhas 1-Azul (Jabaquara-Tucuruvi), 2-Verde (Vila Prudente-Vila Madalena) e 3-Vermelha (Corinthians/Itaquera-Palmeiras/Barra Funda) será contínua durante toda a madrugada. Na Linha 5-Lilás (Capão Redondo-Largo Treze), o horário de funcionamento das estações não sofrerá mudanças, fechando à meia-noite do dia 31 e reabrindo às 4h40 do dia 1º.

A estação Trianon/Masp irá operar até as 2 horas da manhã. Após esse horário, para atender aos que estiverem no Show da Virada, as estações Paraíso, Brigadeiro e Consolação permanecerão abertas para embarque e desembarque. As demais continuarão em operação somente para desembarque. Por estratégia de segurança, devido à sua proximidade do local do evento, a estação Trianon/Masp será fechada às 19h30 do dia 31 e reabrirá às 4h40 do dia 1º.

Durante o réveillon, a frota de trens em operação será reforçada e o contingente de empregados operativos e de segurança aumentado. Por meio de comunicação visual e de mensagens sonoras, os usuários serão orientados sobre os horários de funcionamento e as melhores estações para chegarem ao evento. No primeiro dia de 2012, as linhas do Metrô voltarão a operar nos horários habituais. As frotas programadas para circular serão equivalentes às utilizadas nos fins de semana.

Da CPTM, as linhas 7-Rubi (Luz-Francisco Morato), 8-Diamante (Júlio Prestes-Itapevi), 9-Esmeralda (Osasco-Grajaú), 10-Turquesa (Luz-Rio Grande da Serra), 11-Coral (Luz-Estudantes) e 12-Safira (Brás-Calmon Viana) vão operar ininterruptamente na madrugada do dia 1º, com intervalos de 15 minutos entre as composições.

Até 1 hora do dia 1º, todas as estações dessas linhas estarão abertas para embarque e desembarque. Após esse horário, o embarque só poderá ser feito nas seguintes estações que fazem integração gratuita com o metrô: Brás, Luz, Pinheiros, Palmeiras/Barra Funda e Tamanduateí. As demais estações do sistema continuarão funcionando somente para desembarque. Em caso de aumento da demanda, a frota de trens será reforçada.