Metrô e grevistas fazem acordo e greve pode acabar hoje Acabou no início da tarde desta quarta-feira a segunda audiência de conciliação entre os sindicatos do metroviários e dos engenheiros e representantes do Metrô de São Paulo, no Tribunal Regional do Trabalho (TRT). O presidente do sindicato dos metroviários, Altino de Melo Prazeres Júnior, considerou "razoável" a nova contraproposta da empresa. Ele acredita que a proposta será aceita pela categoria, "apesar de não ser a ideal".