Metrô é um dos locais mais seguros de SP, diz Avelleda

"Não há nesse momento nenhum pico de ocorrências. Estamos com um nível de uma ocorrência de segurança pública por milhão de passageiros", ressaltou Avelleda durante o evento oficial do lançamento das obras de expansão da Linha 5-Lilás.

Segundo cálculos da companhia, são registradas em média 3,5 ocorrências por dia. Avelleda explicou que esse número inclui também casos de discussão entre usuários e vandalismo, em um universo composto por 3,7 milhões de pessoas transportadas diariamente. "O metrô de São Paulo continua sendo um dos lugares mais seguros da cidade", afirmou.

Para garantir essa segurança, o Metrô conta com um efetivo de aproximadamente 8 mil funcionários e mais de mil seguranças. Além disso, a companhia investe na instalação de novas câmeras e na melhoria dos equipamentos já existentes.

Para o secretário estadual dos Transportes Metropolitanos, Jurandir Fernandes, a ocorrência de casos contra mulheres também decorre do perfil dos usuários. Estimativas do Metrô apontam que 55% das pessoas transportadas são do sexo feminino. "Então, é muito plausível que aconteçam alguns eventos como esses, mas eles não estão crescendo nem em termos relativos nem em termos absolutos", afirmou.

O secretário se mostrou preocupando com a possibilidade de que a divulgação de imagens dos acontecimentos pelas TVs crie um clima inexistente de insegurança na rede da capital. Da mesma forma, Fernandes alertou para a necessidade de o "conceito de estupro" não ser mal interpretado.

"Hoje, com o poder das imagens, elas repercutem durante uma semana com muita força. Agora, eu examino que houve uma ampliação do conceito de estupro nesses eventos (ocorridos nos últimos dias). E não é possível, ao ampliar o conceito, compará-lo ao conceito quando ele era mais restrito", explicou Fernandes.

Apesar de minimizarem os incidentes, as autoridades paulistas sinalizaram que o tema segurança é prioritário para o Metrô. "O usuário pode enviar denúncia por SMS ou ligar no 0800. Além disso, todas as estações contam com empregados treinados para receber ocorrências e agir", destacou Avelleda.