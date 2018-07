Metrô em SP tem três falhas hoje na Linha Vermelha A Linha 3-Vermelha do Metrô de São Paulo apresentou três falhas hoje, atrapalhando a circulação normal de trens. No início da tarde, a linha precisou ser desenergizada para a retirada de um cachorro da via. O problema impediu que os trens circulassem no trecho entre Vila Matilde e Penha entre as 12h16 e 12h21.