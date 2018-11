Metrô: estação de Higienópolis deve ser na Rua Sergipe O governo de São Paulo confirmou ontem que a polêmica Estação Higienópolis/Faap do Metrô vai ficar mesmo no bairro nobre do centro da capital. A localização exata ainda não foi definida, mas está certo que essa parada da futura Linha 6-Laranja será na Rua Sergipe - em uma faixa de cerca de 100 metros entre a Avenida Angélica e a Rua Ceará.