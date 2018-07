Metrô faz concessões para evitar greve em São Paulo A Companhia do Metropolitano de São Paulo (Metrô) ofereceu alguns benefícios para evitar a paralisação dos metroviários nesta terça-feira na capital paulista. Entre as ofertas aprovadas pelo Sindicato dos Metroviários de São Paulo estão o reajuste de 5,05%, com acréscimo do reajuste de 14,52% para o Vale Refeição, que passa de 22 para 24 cotas por mês. Também foi oferecido um aumento de 11,85% para o Vale Alimentação e Participação nos Lucros e Resultados (PLR) de, no mínimo, R$ 3.600.