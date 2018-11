Metrô muda local de futura estação em Higienópolis

De acordo com o Metrô, a decisão da mudança do endereço partiu do secretário de Transportes Metropolitanos, Jurandir Fernandes, após analisar projetos da linha. Para o secretário, a estação, que seria construída na esquina da Avenida Angélica com a Rua Sergipe, onde hoje está localizado um supermercado, estaria apenas a 610 metros da futura Estação Higienópolis-Mackenzie e 1.500 metros da futura Estação PUC-Cardoso de Almeida.

Segundo o Metrô, o projeto da localização da futura Estação Angélica está sendo reavaliado visando ao melhor equilíbrio da linha e para atender usuários moradores das áreas da região do Pacaembu, bairro vizinho a Higienópolis.

De acordo com nota divulgada pela empresa, "a área técnica do Metrô estuda melhor localização de uma nova estação que atenda à Fundação Armando Álvares Penteado (Faap), Avenida Higienópolis e Praça Vilaboim, assim como o Estádio do Pacaembu. A definição da nova localização depende da conclusão de estudos geotécnicos e do melhor posicionamento para implantação da obra, de forma a causar o menor impacto na região".

A licitação para as obras de construção da Linha 6-laranja deve ser feita em 2013, com a conclusão das obras da linha para 2017. A linha 6-Laranja vai ter 13,5 quilômetros de extensão e previsão de 15 estações, ligando a zona norte ao centro, da Estação Brasilândia até a Estação São Joaquim, passando por bairros como Liberdade, Bela Vista, Higienópolis, Perdizes, Pompeia, Freguesia do Ó e Vila Brasilândia.

A Linha 6-laranja também fará integração com a linha 5- Azul, na estação São Joaquim, e com a linha 4, na estação Higienólopis/Mackenzie.