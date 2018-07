Metrô: obras interditam Parque das Bicicletas

O lugar será usado para a expansão da Linha 5-Lilás do Metrô. Apesar das obras, não vai haver uma estação dentro do parque. Na região serão construídos dois túneis que servirão para o estacionamento dos trens.

Ontem, um quiosque informava os frequentadores sobre a interdição. "Duas pistas e o playground continuarão funcionando normalmente", dizia o texto distribuído em panfleto.

Segundo nota publicada no site do Metrô, quando a obra terminar, a área será devolvida à população "totalmente reurbanizada e com o paisagismo melhorado".

Enquanto as obras estiverem em andamento, a Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Recreação afirma que nenhuma atividade esportiva será restringida, mas os frequentadores precisarão se adaptar à nova área, cerca de 80% menor.

A Linha 5-Lilás tem hoje seis estações, começa no Capão Redondo e termina no Largo Treze, em Santo Amaro. A próxima a ser inaugurada é a Adolfo Pinheiro, na avenida homônima, prometida para 2013.

Além dessa, ganhará outras 10 novas paradas e fará ligação com a Estação Santa Cruz da Linha 1-Azul, com a Estação Chácara Klabin da Linha 2-Verde e com a futura Linha 17-Ouro.

A previsão é de que os novos trechos aumentem o número de passageiros transportados pela linha de 235 mil para 644 mil pessoas por dia. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.