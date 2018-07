Metrô paga Prefeitura de SP e obtém licença da Linha 2 O Metrô conseguiu ontem, segunda-feira, licença ambiental para o segundo trecho do monotrilho da Linha 2-Verde, entre a Avenida Professor Luis Inácio de Anhaia Melo e a Praça Felisberto Fernandes da Silva, na Cidade Tiradentes, na zona leste. Também ontem o Metrô depositou, em juízo, valores que devia de impostos para a Prefeitura de São Paulo. A companhia estava na lista de inadimplentes. As informações são do jornal O Estado de S.Paulo.