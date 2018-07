Metrô reforça operação na virada do ano novo em SP

De acordo com o governo, os usuários poderão embarcar em qualquer estação das linhas 1-Azul, 2-Verde (exceto Trianon-Masp), 3-Vermelha e 4-Amarela até 2h da manhã do dia 1º. Após este horário, apenas as estações Paraíso (Linha 1-Azul), Brigadeiro e Consolação (Linha 2-Verde) e Paulista (Linha 4-Amarela) permanecem abertas para embarque e desembarque. Todas as demais funcionarão apenas para desembarque. O funcionamento de todas as estações será normalizado às 4h40 do dia 1º.

A estação Trianon-Masp (Linha 2-Verde) fechará mais cedo na noite do réveillon. O funcionamento será interrompido às 18h do dia 31 e voltará às 4h40 do dia 1º. Na quinta-feira, 2, para atender aos usuários que retornam à Capital, as linhas 1, 2, 3 e 4 começam a operar mais cedo, às 4h. A Linha 5-Lilás terá abertura no horário normal, às 4h40.