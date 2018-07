Metrô-SP: 39% das máquinas de Bilhete Único falham O novo modelo de recarga do Bilhete Único no Metrô de São Paulo começou ontem com menos máquinas de autoatendimento do que o previsto. A instalação dos equipamentos deveria dar mais uma opção para os passageiros e mais agilidade ao processo, mas cerca de 39% das máquinas não funcionaram, segundo o Metrô. A companhia não informou o número total de aparelhos.