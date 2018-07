Metrô-SP abre hoje as 2 primeiras estações da Linha 4

Por enquanto, as Estações Paulista e Faria Lima vão funcionar em esquema de testes, de segunda a sexta-feira. A partir de amanhã, elas funcionarão das 9h às 15h. Durante essa fase, não haverá cobrança de tarifa e a ligação com a Linha 2-Verde, na Estação Paulista, ficará fechada.

Os trens andarão em sistema carrossel, no qual todos seguem na mesma velocidade e o ajuste da frota é feito de acordo com a demanda de tráfego. Assim, o tempo de espera poderá diminuir dos programados 90 segundos para até 75 segundos.

Os novos trens que circularão entre as duas estações não terão vagões separados. Eles são formados por um corpo interligado por "portas de salão", ao contrário do existente hoje nas outras linhas. Cada composição tem 128,4 metros.

Dentro, o usuário terá ar-condicionado e som ambiente, além de quatro câmeras de vigilância em cada um dos vagões. Além da internet, os passageiros poderão utilizar celulares, como nas outras linhas do Metrô.

Prazos

A Secretaria dos Transportes Metropolitanos espera que as 11 estações da linha estejam em operação em 2012. As próximas a serem inauguradas serão a Butantã e a Pinheiros, até novembro. Até abril do ano que vem, devem ser entregues as conexões com a Luz e a República. As restantes, entre elas Vila Sônia, Fradique Coutinho e Oscar Freire, ficarão para 2012. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.