Metrô-SP deve abrir 2 estações da Linha 4 até sábado

A linha terá ainda neste primeiro semestre a abertura das Estações Luz e República. A Pinheiros, palco da maior tragédia do metrô paulistano, cujo desabamento das obras em 2007 matou sete pessoas, deve abrir suas portas no terceiro trimestre.

Com o início da operação comercial entre Faria Lima e Paulista, os trens passarão sem parar pelas Estações Pinheiros, Fradique Coutinho e Oscar Freire, que estarão em fase de conclusão de obras. A terceira estação da linha Amarela a funcionar deve ser a Butantã, com a transposição subterrânea do Rio Pinheiros, 15 metros abaixo do leito. O começo da operação ainda não está definido.

Junto com a Butantã também entra em funcionamento o terminal de ônibus vizinho à área, com cerca de 20 linhas urbanas da região sudoeste e oeste e intermunicipais da Empresa Metropolitana de Transporte Urbano (EMTU), além de linhas da Cidade Universitária. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.