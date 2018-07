Metrô-SP homenageia funcionários por parto em estação Quatro funcionários do Companhia do Metropolitano de São Paulo (Metrô) recebem amanhã uma homenagem da empresa por terem ajudado uma jovem de 15 anos a dar à luz na segunda-feira na Estação Santo Amaro, na zona sul da capital paulista. O presidente do Metrô, José Jorge Fagali, deve comparecer à cerimônia, no Centro de Controle Operacional. A homenagem não inclui prêmios, apenas o agradecimento formal da companhia e da família da menina. A mãe, grávida de sete meses, ia para uma consulta médica e, quando passava pela estação, entrou em trabalho de parto. O pai do bebê pediu ajuda aos funcionários do Metrô e a jovem foi socorrida imediatamente. O parto aconteceu na sala de primeiros socorros da estação, com a ajuda dos agentes Eufride Barella e Maria Aparecida Cocate e dos seguranças Diego Tatit e Bruno Theodoro. O bebê, prematuro e com 1,4 quilos, deve ficar em uma incubadora no Hospital Estadual Regional Sul até que ganhe peso, mas passa bem. Desde a inauguração do metrô paulista esse é o 16º nascimento dentro de uma estação. O primeiro aconteceu em 1976, na estação Ana Rosa.