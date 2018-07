Metrô-SP libera viagens com bicicletas durante a semana A partir da quarta-feira, será permitido viajar com bicicletas no Metrô durante a semana, depois das 20h30. Além disso, foi ampliado o período em que o ciclista poderá usar o sistema nos fins de semana. Aos sábados, a entrada será liberada das 14 horas até o fim da operação, na primeira hora de domingo. Antes, o intervalo ia das 15 às 20 horas. Aos domingos e feriados, as viagens poderão ser feitas durante todo o funcionamento do sistema, das 4h40 à meia-noite, substituindo o limite anterior, das 7 às 22 horas. Em todos os dias, será autorizada a entrada de até quatro bicicletas por trem, sempre no último vagão. Aos sábados, a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) também autorizará a entrada de pessoas com bicicletas no sistema a partir das 14 horas. Nos domingos e feriados, a permissão valerá para o dia inteiro. Assim como no Metrô, o acesso é restrito ao último vagão de cada trem, mas a quantidade de bicicletas é determinada conforme o espaço disponível na composição. Tanto no Metrô quanto na CPTM o ciclista pagará a tarifa normal.