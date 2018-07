Metrô-SP oferece reajuste de 6%, informa TRT Durante audiência de conciliação no Tribunal Regional do Trabalho (TRT) da 2ª Região, realizada na tarde desta quarta-feira, no centro de São Paulo, entre representantes do Sindicato dos Metroviários e da Companhia do Metropolitano, o Metrô-SP ofereceu reajuste salarial de 6,17%, segundo a página no Facebook do TRT. Antes da reunião, o Sindicato dos Metroviários do Estado de São Paulo afirmou que o valor reivindicado é de 20,12%, somando reajuste salarial e aumento real.