Metrô-SP tem operação especial para o feriado de Natal A Companhia do Metropolitano de São Paulo (Metrô) dá início nesta sexta-feira a uma operação especial para facilitar a viagem de quem for deixar a capital no Natal. Na Linha 1 - Azul, principal via de acesso aos terminais rodoviários Jabaquara e Tietê, haverá um aumento de 32 viagens nesta. No sábado (22) e no domingo (23), além da Linha 1, a oferta especial de viagens vai ocorrer na Linha 3 - Vermelha.