Metrô-SP terá roteiro turístico na Virada Cultural

As saídas partem da Estação Sé do Metrô. O bilhete para o roteiro especial custa R$ 2,65 e os participantes serão acompanhados por um guia, que contará a história da cidade durante o trajeto. Também estão previstas intervenções artísticas no percurso.

Trajeto passa pelo Largo de São Bento, Rua São Bento até a Praça Antonio Prado, Largo do Café até a Praça do Patriarca - intervenção artística e Pateo do Collegio. O Turismetrô é uma parceria entre o Metrô de São Paulo com a SPTuris. Mais informações podem ser obtidas no site: www.cidadedesaopaulo.com/turismetro .