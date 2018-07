Metrô tem falha em SP, mas já opera normalmente Uma falha no sistema de portas às 17h50 provocou uma rápida interrupção na Linha 1- Azul (Jabaquara-Tucuruvi), que voltou a operar logo em seguida, informou o Metrô de São Paulo. Os passageiros que estavam no trem, que estava na Estação Portuguesa-Tietê e seguiria no sentido da Estação Jabaquara, desembarcaram e completaram a viagem no trem seguinte. De acordo com o Metrô, a operação está normal em todas as linhas.