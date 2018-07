Metrô terá coberturas em estações da Linha 3 Vermelha Uma cobertura para amenizar o desconforto dos passageiros deverá ser instalada no entorno das estações que registram filas na Linha 3-Vermelha. O Metrô afirma que fará uma licitação para a colocação de toldos sobre essas passagens. Em nota, a Companhia do Metropolitano diz que estações como Corinthians-Itaquera, Patriarca, Guilhermina-Esperança, Vila Matilde, Belém e Bresser-Mooca serão beneficiadas com a nova cobertura.