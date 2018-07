Metrô terá operação especial para o Réveillon

Os embarques poderão ser feitos em qualquer estação das linhas 1-Azul (Jabaquara-Tucuruvi), 2-Verde (Vila Prudente-Vila Madalena), 3-Vermelha (Corinthians/Itaquera-Palmeiras/Barra Funda) e 4-Amarela (Butantã-Luz) até às 2 horas da madrugada.

Atenção: na Linha 5-Lilás, o embarque será permitido apenas até a zero hora. Após esse horário quem precisar usar o metrô deve fazê-lo por meio das estações Paraíso, Brigadeiro e Consolação, que ficarão abertas para embarque e desembarque. Novamente atenção: as demais estações continuarão em operação apenas para desembarques.

Devido à proximidade com o palco do show da Virada e por isso mesmo pensando na segurança, a estação Trianon-Masp será fechada às 18 horas do dia 31, sendo reaberta apenas às 4h40 da terça-feira, dia 1º de janeiro.