O sistema de transporte, que apresentou muitos problemas durante o encontro católico, com pane no metrô e ônibus superlotados, também apresentou números inéditos, a exemplo de outros setores. Somente no sábado, mais de 155 mil pessoas passaram pela Central do Brasil para pegar os trens urbanos e a frota de 8.800 ônibus transportou 3,5 milhões de passageiros durante o seis dias do encontro.