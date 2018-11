Metrô vai funcionar na madrugada do dia 1.º em SP Os trens da Companhia do Metropolitano de São Paulo (Metrô) e da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) vão funcionar em esquema especial durante a madrugada do dia 1.º de janeiro. O objetivo é transportar o público que for à festa na Avenida Paulista.