Metrô vai receber US$ 481 mi do BID

O Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) anunciou ontem a aprovação de um empréstimo de US$ 481 milhões ao Metrô de São Paulo. Os recursos serão usados para modernização de trens da Linha 5-Lilás e para a elaboração, implantação e supervisão de sistemas operacionais do metrô. O empréstimo tem prazo de 25 anos, com quatro anos e meio de carência, com liberação dos recursos de outubro de 2010 até o início de 2013.