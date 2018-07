''Metrópole'' reforça foco em SP

Com novas seções, o caderno Metrópole aumentará sua dedicação aos assuntos da Grande São Paulo. Sem descuidar de fatos importantes em outras cidades, deve ampliar a cobertura de temas que afetam o dia a dia do paulistano e investir no debate de soluções urbanas e temas relevantes na metrópole.

Sua página 2 foi completamente reformulada. Ganhou sete novas seções - uma para cada dia da semana. O espaço de previsão do tempo aumentou e serviços como o SP Reclama, de defesa do cidadão, Onde se informar, com telefones úteis, e Loterias ganharam novo formato. Todos os dias, a Cena da Cidade apresentará flagrante de um fotógrafo da Agência Estado. Já a seção Há um Século relembrará tema publicado cem anos atrás. Aos domingos e segundas, no lugar do SP Reclama, trará a coluna Seus Direitos, que trata de defesa do consumidor e até então era publicada às segundas na Economia. "As matérias do caderno devem ser construídas sob a perspectiva do cidadão e conter informações que afetem diretamente a vida da cidade, de decisões da administração a projetos urbanísticos", resume a editora Viviane Kulczynski.

O Metrópole circula todos os dias na Grande São Paulo, no litoral sul e na região de Campinas. Fora dessas áreas, leitores recebem o Cidades, caderno que também foi redesenhado e terá parte dessas novas seções.